Victoria Briceño Montalvo presenta objetivos de la Asociación de Jóvenes Abogados en Coahuila

SABINAS, COAH.- La Asociación de Jóvenes Abogados y Estudiantes de Derecho de la región carbonífera se reunió para dar a conocer sus objetivos y tomar protesta al consejo consultivo honorario. La secretaria general de la asociación, licenciada Victoria Briceño Montalvo, explicó que el objetivo principal es ofrecer cursos, capacitaciones y talleres a estudiantes de derecho y recién egresados para ampliar sus conocimientos y oportunidades en la profesión.

La asociación busca cubrir diversas áreas del derecho, más allá de lo que comúnmente se conoce, y fomentar la capacitación constante entre sus miembros. "Un abogado que deja de estudiar, deja de ser", enfatizó la licenciada Briceño Montalvo, destacando la importancia de la formación continua en la carrera.

La asociación fue constituida en 2021, pero debido a la contingencia sanitaria, se decidió darle un nuevo impulso este año. La respuesta ha sido positiva, con alrededor de 50 a 60 abogados agremiados y un número creciente de estudiantes de derecho interesados en unirse.

La licenciada Briceño Montalvo invitó a los estudiantes de derecho y recién egresados a unirse a la asociación para aprovechar las oportunidades de capacitación y crecimiento profesional que ofrece. La asociación está abierta a todos aquellos que deseen mejorar sus habilidades y conocimientos en el campo del derecho.

La reunión fue un éxito, con una gran asistencia de estudiantes de derecho y abogados interesados en la propuesta de la asociación. La licenciada Briceño Montalvo y su equipo están comprometidos con el objetivo de impulsar la capacitación académica y profesional de los jóvenes abogados y estudiantes de derecho en la región.