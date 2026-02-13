Cuerpos de emergencia atienden accidente en Sabinas sin heridos

SABINAS, COAH.- La tarde de este viernes se registró un accidente vial sobre la carretera federal 57, en el tramo comprendido entre El Saúz y Estación Hermanas. Autoridades confirmaron que en el percance no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 90 + 800, donde de inmediato se movilizaron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad para atender la situación. La presencia de las corporaciones permitió restablecer el tránsito en la zona y brindar apoyo a los conductores.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente participaron un automóvil KIA en color azul y un Dodge Avenger en color gris. Ambas unidades presentaron daños visibles tras el impacto, aunque sus ocupantes resultaron ilesos.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los conductores ni de los pasajeros de los vehículos, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar las causas del percance.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos permanecen en el sitio realizando labores de peritaje y vigilancia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de esta importante vía federal y prevenir nuevos incidentes.