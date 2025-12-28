Sedena concluye entrega de cartillas militares en Sabinas

SABINAS, COAH.- Este domingo 28 de diciembre concluye el periodo de entrega de cartillas militares liberadas para jóvenes de la clase 2006 y remisos. El trámite se realiza en los pasillos del palacio municipal, donde personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha estado presente durante los fines de semana de diciembre para atender a los solicitantes.

Tras varias jornadas de entrega organizadas los sábados y domingos del presente mes, hoy se marca la última oportunidad para que los jóvenes acudan a recoger este documento oficial. Las autoridades castrenses reiteraron el llamado a quienes aún no han asistido, subrayando la importancia de contar con la cartilla militar liberada como requisito indispensable en diversos trámites.

De acuerdo con el personal encargado, quienes no acudan este domingo deberán trasladarse a partir de enero a la ciudad de Piedras Negras, donde podrán solicitar su cartilla en la zona militar correspondiente. Este cambio implica mayores gastos y tiempo para los interesados, por lo que se recomienda aprovechar la entrega local antes de que concluya.

Hasta el momento, más de 200 jóvenes realizaron su trámite en tiempo y forma, logrando obtener la liberación de su cartilla militar. Este documento continúa siendo de gran relevancia, especialmente para quienes buscan empleos vinculados al ámbito de la seguridad, además de ser solicitado en gestiones oficiales.

La Sedena destacó la buena respuesta de la juventud durante el proceso y recordaron que la cartilla militar liberada representa no solo un requisito administrativo, sino también el cumplimiento de una obligación cívica. Con el cierre de este periodo, se espera que los rezagados atiendan el llamado y eviten complicaciones futuras.