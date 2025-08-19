Coordinación efectiva en cateo en Nueva Rosita

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera informó sobre un cateo realizado en Nueva Rosita, donde se aseguraron cuatro paquetes con características de una droga en específico. El cateo se llevó a cabo en una vivienda de la colonia San Luisito la noche del lunes, y contó con la participación de elementos de la policía estatal, municipal, Guardia Nacional y el ejército.

Según el delegado, no hubo personas detenidas en esta ocasión, pero se aseguraron múltiples kilos de la droga en cuestión. La operación se realizó en el marco de las acciones de seguridad y combate al narcotráfico que se están llevando a cabo en la región.

El delegado destacó la importancia de la coordinación entre las diferentes corporaciones de seguridad para lograr resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia. La región carbonífera ha sido escenario de diversas acciones de seguridad en los últimos tiempos, y el gobierno estatal y federal han reforzado la presencia de la Guardia Nacional y el ejército en la zona.

La Fiscalía General del Estado continuará trabajando para desmantelar las estructuras delictivas y garantizar la seguridad de los ciudadanos en la región. La aseguración de la droga es un golpe importante contra el narcotráfico, y se espera que se sigan realizando acciones similares en el futuro.

