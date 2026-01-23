Detienen a mujer en cateo de la Fiscalía en Sabinas

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó la realización del cateo número ocho en la región, llevado a cabo en la colonia Los Montes de Sabinas.

Este operativo fue resultado de una línea de investigación y contó con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la policía municipal, estatal y federal, así como la Guardia Nacional y el Ejército.

Durante el cateo, se detuvo a una persona de sexo femenino y se aseguró una cantidad de hierba con características propias de la marihuana. El pesaje y el dictamen en materia de química forense se encuentran en trámite.

Este operativo es parte de los esfuerzos de la Fiscalía para combatir el narcomenudeo en la región. El delegado destacó que este es el octavo cateo del año, lo que refleja el compromiso de las autoridades para mantener la seguridad y el orden en la región.

El fiscal general del estado, Federico Fernández, ha instruido a las autoridades a seguir trabajando de manera exhaustiva en la investigación y persecución de delitos. La región carbonífera ha sido objeto de varios operativos de este tipo en los últimos meses, lo que ha permitido decomisar sustancias ilícitas y detener a personas involucradas en el narcomenudeo.

En 2025, se realizaron 55 cateos en la región, y en lo que va del año, se han llevado a cabo 8 operativos de este tipo. Esto demuestra el compromiso de las autoridades para mantener la seguridad y el orden en la región.