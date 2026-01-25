CBTis 20 promueve sus carreras técnicas en la Feria Alas para el Futuro: Nueva Rosita

SABINAS, COAH.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 20 participó activamente en la Feria 'Alas para el Futuro', organizada por la Escuela Secundaria Técnica del Estado 'Profr. Juvenal Boone Flores' de Nueva Rosita, Coahuila. El evento reunió a estudiantes, padres de familia y docentes con el propósito de acercar opciones educativas de nivel medio superior a la comunidad.

La presencia del CBTis 20 en esta feria tuvo como objetivo principal dar a conocer las ocho carreras técnicas que ofrece la institución, brindando información detallada sobre cada una de ellas y destacando las oportunidades de formación académica y profesional que representan para los jóvenes de la región.

Durante la jornada, directivos y maestros del CBTis 20 atendieron a los asistentes, resolviendo dudas y compartiendo experiencias sobre la vida estudiantil en el plantel. La interacción permitió fortalecer el vínculo entre ambas instituciones educativas y reafirmar el compromiso de trabajar en conjunto por el desarrollo académico de los estudiantes.

El evento también contó con la participación de alumnos del CBTis 20, quienes se sumaron a las actividades con entusiasmo. En particular, el grupo de baile moderno de la institución ofreció una presentación artística que dio un toque dinámico y festivo a la feria, mostrando el talento y la disciplina de los jóvenes.

La colaboración de maestros y estudiantes fue fundamental para que la presencia de la institución cumpliera con los objetivos planteados, al promover la oferta educativa y al mismo tiempo proyectar la identidad cultural y artística del plantel.

Finalmente, el CBTis 20 expresó su agradecimiento a la Escuela Secundaria Técnica 'Profr. Juvenal Boone Flores' por la invitación y por brindar un espacio de acercamiento con la comunidad. La participación en la Feria 'Alas para el Futuro' reafirma el compromiso de la institución con la formación integral de los jóvenes y con la construcción de un futuro académico sólido en la región carbonífera de Coahuila.