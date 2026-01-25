Colonia Vista Hermosa: fuerte accidente vehicular deja un joven herido

SABINAS, COAH.- La madrugada del sábado se registró un fuerte accidente vehicular en la entrada de la colonia Vista Hermosa, lo que provocó la inmediata movilización de corporaciones de emergencia. Vecinos del sector relataron que el estruendo del impacto despertó a varias familias, generando alarma en la comunidad.

Aunque no se precisó el número de ocupantes del automóvil, se confirmó que al menos un joven fue trasladado en ambulancia para recibir valoración médica. El percance, descrito como aparatoso por los testigos, dejó a los tripulantes en condiciones estables, según las primeras versiones. Sin embargo, el choque ocasionó daños en la infraestructura eléctrica, dejando sin energía a parte de la colonia.

El accidente provocó la suspensión del servicio de energía eléctrica en la calle Sabinal durante las primeras horas de la mañana. Personal de la compañía eléctrica fue notificado para realizar las reparaciones correspondientes y restablecer el suministro lo antes posible.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades. Los oficiales acordonaron el área y recabaron testimonios de los vecinos, mientras se evaluaban los daños materiales ocasionados por el accidente.

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los involucrados, aplicando primeros auxilios en el lugar antes de trasladar al joven lesionado.