César Romo denuncia robo en su negocio de comida en Sabinas

SABINAS, COAH.- César Alexis Romo Carmona, un joven emprendedor de 20 años, es el dueño de un negocio de comida ubicado en la calle Miguel Ramos, en la colonia Federico Berrueto.

Hace aproximadamente dos semanas, su puesto fue víctima de un robo, en el que se llevaron varios objetos, incluyendo un comal, ollas y dinero. "Me metieron a vandalizar el puesto, se llevaron varias cosas y no dimos con el culpable", dijo Romo Carmona.

El robo ocurrió en una mañana en la que el negocio estaba cerrado, aprovechando que el dueño había estado descansando durante las fechas navideñas. Según Romo Carmona, este tipo de incidentes son comunes en la colonia. "La mayoría de los puestos aquí alrededor han sido víctimas de robo o vandalismo", dijo.

Los vecinos de la colonia han creado un grupo de WhatsApp para reportar incidentes y cuidarse entre sí, pero a pesar de esto, no han podido dar con el culpable. Romo Carmona hace un llamado a las autoridades para que aumenten la seguridad en la colonia. "Queremos alzar la voz para que vengan y se pueda doblar la seguridad en la colonia", dijo. "Ya han sido varios reportes y no queremos que sea un caso más grave en un futuro".

El joven comerciante espera que su caso sirva de ejemplo para que las autoridades tomen medidas para prevenir estos incidentes y proteger a los comerciantes y vecinos de la colonia.