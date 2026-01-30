CBTis No. 20 en Sabinas invita a estudiantes a regresar a clases

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de combatir el abandono escolar y fortalecer la permanencia de los jóvenes en las aulas, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 20 se sumó a la iniciativa federal "Te esperamos en el salón", impulsada por la Secretaría de Educación Pública.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales oficiales, la institución educativa hizo un llamado directo a las y los estudiantes que, por diversas circunstancias, dejaron inconclusos sus estudios de nivel medio superior, recordándoles que la educación es una herramienta fundamental para transformar su vida y acercarse a sus metas personales y profesionales.

En el mensaje, el CBTis No. 20 reiteró su respaldo a esta estrategia nacional que busca facilitar el regreso a clases, destacando que el plantel mantiene sus puertas abiertas para quienes deseen retomar su formación académica, sin importar el tiempo que hayan permanecido fuera de las aulas.

La comunidad educativa subrayó que el plantel es un espacio seguro para aprender, mejorar y prepararse para el futuro, ofreciendo acompañamiento académico y humano a los estudiantes que decidan reincorporarse, en concordancia con el espíritu del programa federal.

Con acciones como esta, el CBTis No. 20 refrenda su compromiso con la educación y el desarrollo de la juventud de Sabinas y la región carbonífera, enviando un mensaje claro: el lugar de las y los jóvenes sigue estando en el salón de clases, donde siempre serán bienvenidos.