Fiscalía General del Estado investiga falta de denuncias en asilo de ancianos

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través del delegado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal sobre el caso del asilo de ancianos en Nueva Rosita. Sin embargo, la dependencia está dispuesta a recibir y atender cualquier denuncia o querella que se presente.

Garduño Guzmán invitó a las personas que tengan conocimiento de alguna irregularidad o delito cometido en el asilo a acercarse a las instancias correspondientes para formalizar su denuncia. "Los lunes de atención ciudadana están ahí justamente para algo", afirmó. La fiscalía con sede en Nueva Rosita y Sabinas está disponible para atender a las personas y dar seguimiento a las carpetas de investigación.

El delegado destacó que la región carbonífera es la que más atención ciudadana genera en el estado, y que se han recibido 25 personas el día lunes para dar seguimiento a sus casos. "Somos y lo he dicho de manera orgullosa somos la delegación en específico la región carbonífera que más atención ciudadana genera", afirmó.

Garduño Guzmán también mencionó que la fiscalía podría acercarse al asilo para investigar cualquier situación irregular, ya que se trata de un delito que se persigue de oficio. "La idea es que cualquier persona pueda denunciar", dijo. La fiscalía está dispuesta a evaluar todas las opciones para determinar el curso de acción adecuado.

La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía para que se acerque a denunciar cualquier irregularidad o delito que conozca. La institución está comprometida con la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los grupos más vulnerables como los adultos mayores.