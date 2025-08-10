Cabalgata del Campesino Sabinas reúne a familias en celebración de raíces rurales

SABINAS, COAH.- Con una emotiva ceremonia de coronación, arrancaron los festejos de la 16ª edición de la Cabalgata del Campesino, una celebración que honra las raíces rurales de Sabinas y reúne a familias de toda la región. Violeta I, representante del Ejido El Mezquite, fue coronada como Reina del Campesino 2025, marcando el inicio de un fin de semana lleno de tradición, música y reconocimiento a quienes han dedicado su vida al campo.

La coronación se llevó a cabo la noche del viernes, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua. La encargada de imponer la corona fue la subsecretaria de Turismo, Diana Haro Martínez, quien destacó el valor de las mujeres rurales como símbolo de fortaleza y orgullo comunitario. Violeta I recibió el título con emoción, acompañada por familiares y habitantes de su ejido.

El evento fue encabezado por Clarissa Rodríguez Fernández, presidenta de la Asociación Senderos de San Valentín A.C., organizadora de la cabalgata, junto a su hermana Andrea Rodríguez Fernández, presidenta del comité de reinado. También participó Claudia Andrade, representante de la Fundación Bravitos de Corazón, quienes en conjunto han impulsado esta celebración como un espacio de encuentro y reconocimiento para las comunidades ejidales.

Durante la ceremonia, se rindió un homenaje especial a los Hermanos Valdez Celestino, originarios de la Villa de San Juan de Sabinas, por su destacada trayectoria y contribución al desarrollo del campo. Este reconocimiento fue uno de los momentos más significativos de la noche, en el que se resaltó el legado de trabajo y esfuerzo de las familias campesinas.

La Cabalgata del Campesino cumplirá la edición número 15 con actividades como rodeo, música en vivo y un gran baile popular, donde se espera la participación de cientos de personas.