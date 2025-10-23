Reconocimiento destacado a médicos en Sabinas

SABINAS, COAH.- En un emotivo acto celebrado en el Centro de Salud con Hospital Sabinas, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, rindió homenaje al personal médico por su entrega, vocación de servicio y compromiso con la salud de los coahuilenses.

La ceremonia tuvo como objetivo destacar el papel fundamental que desempeñan las y los médicos en el bienestar de la población.

Con profundo respeto y admiración, autoridades estatales y locales reconocieron a quienes dedican su vida a cuidar y proteger la salud de la comunidad.

El evento se desarrolló en un ambiente de gratitud y respeto, en el que se resaltó la labor incansable del personal médico, especialmente en tiempos de retos sanitarios.

La ceremonia fue encabezada por el Doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y el Doctor Francisco Iribarren Cárdenas, director del Centro de Salud con Hospital Sabinas.

Ambos funcionarios entregaron reconocimientos a médicos destacados como muestra de aprecio por su esfuerzo diario y su compromiso con la atención médica de calidad.

Durante el encuentro, los representantes de salud reiteraron su agradecimiento a todo el personal médico por su profesionalismo, dedicación y vocación.

Subrayaron que estos valores son pilares fundamentales que fortalecen el sistema de salud en la Región Carbonífera y contribuyen al desarrollo de una atención médica más humana y eficiente en todo el estado.

El evento concluyó con un mensaje de unidad y compromiso por parte de las autoridades, quienes reafirmaron su respaldo a los trabajadores de la salud y su disposición para seguir impulsando acciones que dignifiquen su labor.

La ceremonia dejó claro que el reconocimiento a los médicos no solo es merecido, sino esencial para valorar su impacto en la vida de miles de coahuilenses.