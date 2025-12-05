CFE y productores de carbón negocian solución a retrasos en Sabinas

SABINAS, COAH.- El presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, Bogar Montemayor Garza, reconoció que se encuentran en negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para agilizar la entrega de carbón a las plantas José López Portillo y Carbón II.

Montemayor Garza señaló que se está trabajando para encontrar un punto de acuerdo que permita agilizar el proceso. Según Montemayor Garza, la CFE está consciente del problema de retraso en la recepción del carbón y se está trabajando para encontrar una solución. "CFE está consciente de que hay un problema en la recepción, entonces yo creo que no va a haber penalizaciones", dijo.

El presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón atribuyó los retrasos en la entrega del carbón al proceso de análisis y quema del carbón, que puede tardar entre seis y ocho horas. Montemayor Garza destacó que el objetivo es crear un patio donde se pueda descargar el mineral de posible rechazo, lo que permitiría agilizar las entregas y reducir los tiempos de espera.

El líder de los productores de carbón espera que la situación se normalice en la próxima semana y se puedan agilizar las entregas de carbón a las plantas generadoras de energía eléctrica. "Yo creo que esto no debe tardar la semana que entra", dijo. La Unión Mexicana de Productores de Carbón sigue trabajando para encontrar una solución y confía en poder llegar a un acuerdo con la CFE en los próximos días.