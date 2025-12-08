Egla Hernández gana un automóvil en el Banquetazo Comercial 2025 en Sabinas

SABINAS, COAH.- Egla Berenice Hernández Martínez resultó ganadora del sorteo anual del automóvil último modelo del Banquetazo Comercial 2025, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Sabinas. El presidente del organismo, Guillermo Lazarín Soto, confirmó que el número premiado fue el 50771, con el cual la joven habitante de la Colonia Guadalupe se hizo acreedora al vehículo.

La entrega oficial del automóvil, un Chevrolet Aveo 2025, se encuentra en proceso de coordinación con las autoridades municipales, quienes participarán en el acto protocolario. Este evento busca dar realce a la tradición del Banquetazo, que año con año premia la fidelidad de los consumidores y fortalece la relación entre comerciantes y comunidad.

Durante la entrevista, Lazarín Soto expresó su agradecimiento a todas las personas que participaron en el sorteo, destacando la respuesta positiva de la ciudadanía. Señaló que este tipo de actividades no solo generan entusiasmo, sino que también impulsan la economía local al incentivar las compras en los negocios de la región.

El dirigente empresarial reconoció además el esfuerzo de los comerciantes sabinenses, quienes ofrecieron sus mejores productos y servicios para garantizar el éxito de la edición 2025 del Banquetazo Comercial. Subrayó que la unión del sector ha sido clave para mantener viva esta tradición que se ha convertido en un referente de la actividad comercial en la zona.

Finalmente, se informó que el Banquetazo Comercial continuará fortaleciéndose como una plataforma de promoción y convivencia, reafirmando su compromiso con la comunidad. La entrega del automóvil a Egla Berenice Hernández Martínez será el cierre simbólico de una edición que, una vez más, dejó huella en Sabinas y consolidó la confianza entre comerciantes y consumidores.