Choca su auto contra camión

SABINAS, COAH.- Un camión repartidor de refrescos y un vehículo se vieron involucrados en un choque, luego de que el responsable de este accidente no tuviera la precaución al conducir, ocasionando diversos daños materiales.

Este es el vehículo responsable

del choque.

Estos hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de las calles Álvaro Obregón y carretera Federal 57 en donde el responsable fue el conductor de un vehículo de la marca Chevrolet, Chevy, color blanco, modelo 2007, el cual conducía Juan francisco N de 32 años de edad.

La parte afectada es un camión de la empresa Coca-Cola de la marca volvo, color rojo, el cual conducía Jorge N de 27 años de edad comentando que el vehículo sedan se le atravesó a su paso, a la altura de la construcción del nuevo puente de la carretera Federal 57.

Elementos de Seguridad Publica arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento del accidente y ordenar el traslado de ambas unidades a un corralón de la localidad en lo que se arreglan las partes por la vía jurídica.