Investigan Accidente Vial con Conductora Detenida en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un aparatoso accidente vial ocurrido la noche del domingo en la calle Sabinal, casi esquina con Río Lerma, en la Colonia Vista Hermosa, dejó como saldo cuatro vehículos dañados y una persona lesionada. El incidente movilizó a elementos de la Policía Preventiva y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas.

Según testigos, la conductora de un vehículo compacto perdió el control mientras circulaba a alta velocidad, impactando contra tres unidades que se encontraban estacionadas sobre la avenida. El choque provocó daños materiales considerables y lesiones a su acompañante, quien fue identificado como su padre. Paramédicos brindaron atención en el lugar y lo trasladaron a un hospital local para su valoración médica.

Tras el percance, la conductora intentó huir del sitio, lo que generó una breve persecución por parte de uno de los afectados y una unidad de seguridad privada. Fue interceptada en las inmediaciones de las calles Grijalva y Río Lerma, donde finalmente fue detenida por elementos de la Policía Preventiva.

Las unidades involucradas en el accidente fueron un Chevy Cruze, que causó el impacto, una camioneta Ford Expedition color negro, un Chevy Aveo y un Nissan Versa. Todos los vehículos afectados se encontraban estacionados al momento del choque, lo que agravó la magnitud del daño.

Las autoridades locales iniciaron el proceso correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las condiciones en que ocurrió el accidente. Se espera que el reporte oficial incluya detalles sobre el estado de salud del lesionado y las medidas legales que se aplicarán a la conductora implicada.