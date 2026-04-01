Club de Ciclismo Lobos organiza rodada familiar en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- El Club de Ciclismo Lobos alista su tradicional recorrido de Semana Santa con una rodada de más de 60 kilómetros rumbo a la presa Venustiano Carranza, mejor conocida como Don Martín, programada para este jueves 2 de abril.

Miguel Ángel Herrera Gutiérrez, presidente del Club Lobos, informó que este evento forma parte de las actividades vacacionales de semana, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y el deporte entre la comunidad.

De acuerdo con lo señalado, se contempla la participación de más de 150 ciclistas en este paseo de carácter recreativo, el cual contará con el respaldo de autoridades municipales y estatales para garantizar la seguridad de los asistentes durante el trayecto.

El punto de partida será en Rancho San José, en Sabinas, a partir de las 8:30 de la mañana, desde donde los participantes iniciarán el recorrido de aproximadamente 63 kilómetros hasta llegar al destino turístico.

Finalmente, los organizadores extendieron la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta actividad, destacando que se trata de un evento familiar que busca fortalecer la sana convivencia y promover hábitos saludables en la región.