Sabinas: Inician preinscripciones para el ciclo escolar

SABINAS, COAH.- La jefa de los servicios educativos para los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, María del Socorro Jiménez Benavides, informó que las preinscripciones para el ciclo escolar están por iniciar el próximo 26 de enero para los alumnos de jardines de niños.

La funcionaria educativa hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos a las fechas y requisitos para inscribir a sus hijos en los diferentes niveles educativos. "Preinscripciones inician la última semana de enero, y ya tenemos una captación de información para que la gente esté enterada", dijo Jiménez Benavides.

Las fechas de preinscripción son las siguientes: para educación inicial y preescolar, del 26 de enero al 6 de febrero; para educación primaria, del 3 al 13 de febrero; y para educación secundaria, del 9 al 27 de febrero.

La jefa de servicios educativos invitó a los padres de familia a realizar el trámite de inscripción en línea, a través de la página oficial de la Secretaría de Educación. "Se pueden hacer las inscripciones en línea, y si tienen algún detalle o duda, estamos para servirles en las oficinas regionales", dijo.

También se puede acudir a las oficinas para recibir apoyo y orientación. Jiménez Benavides explicó que se trata de asignar a los alumnos a las escuelas más cercanas a su domicilio, o bien, a las escuelas donde tengan hermanos estudiando. "La idea es que los alumnos que vivan cerca de las escuelas alcancen algún lugar ahí en esa escuela, dijo. También se les da la oportunidad a los hermanos de estar en la misma escuela para facilitar a las familias.