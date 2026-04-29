Cierre de registros de candidatos a diputados locales en Coahuila

SABINAS, COAH.- La presidenta del Comité Distrital Electoral 03, Adrián Lizeth Fraire Herrera, confirmó que con los registros de los partidos Nuevas Ideas y Movimiento Ciudadano se cerraron los registros de aspirantes a candidatos a diputados locales por el tercer distrito, tras una semana de intensa actividad.

Fraire Herrera precisó que durante el periodo se realizaron los registros, concretándose así la inscripción de siete aspirantes a la diputación local por esta demarcación.

Este miércoles 29 de abril se cerró el tiempo marcado por la ley para los registros de los candidatos de los diferentes partidos políticos. Con esto concluye la primera etapa del proceso electoral en el distrito, que comprende los municipios de la Región Carbonífera.

Lo que viene a continuación, explicó el presidente del comité distrital, será la ratificación de los mismos registros por parte de la autoridad electoral. Una vez validados, los aspirantes adquirirán oficialmente la calidad de candidatos.

Posteriormente, a partir del 5 de mayo, dará inicio el periodo de campañas electorales en el estado, donde los candidatos por el Distrito 03 podrán presentar sus propuestas a la ciudadanía rumbo a la elección para renovar el Congreso del Estado.

CANDIDATOS REGISTRADOS

PRI-UDC: Claudia Garza Iribarren

MEXICO AVANTE: Roberto Carlos Ramos Martínez

PAN: César Ezequiel Macareno Sánchez

PARTIDO VERDE: Alhira Azalea Reséndiz Rodríguez

PT-MORENA: Jesús Alonso Z´Cruz de la Garza

NUEVAS IDEAS: Mario Alberto López Gámez

MOVIMIENTO CIUDADANO: Omar Corral Bueno