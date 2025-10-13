Virus Coxsackie afecta a guardería Smart Kids en Sabinas

SABINAS, COAH.- El doctor Carlos Jiménez Villareal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, se refirió al caso del virus Coxsackie que afectó a la guardería Smart Kids en la localidad, destacando la importancia de manejar con cautela la información relacionada con emergencias sanitarias, especialmente cuando involucran a menores de edad. "Siempre hay que ser muy cautelosos con las informaciones, sobre todo en temas un poquito más sensibles", comentó el doctor Jiménez Villareal durante la entrevista.

Al ser cuestionado sobre el cierre parcial de la guardería Smart Kids debido al virus, el funcionario de salud subrayó la necesidad de resguardar la información para evitar desinformación, enfatizando que en situaciones de emergencia sanitaria, las autoridades de salud son las primeras en proporcionar explicaciones claras. "Son temas sensibles, estamos hablando de niños, son menores de edad, yo creo que por eso la información se debe resguardar para las personas que sea necesario que la tengan".

El doctor Jiménez Villareal fue interrogado sobre el contexto de cierres de escuelas en Baja California por el mismo virus, a lo que respondió destacando la importancia de cuidar la información y estar atentos a la propagación de enfermedades. "Las enfermedades son todas de tener cuidado... aquí en Coahuila hemos estado al pendiente de lo que se va propagando y pues sobre todo cuidando de que esto no llegue a ser una emergencia sanitaria", afirmó.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria reiteró la prudencia con que se manejan estos casos, resaltando el compromiso de las autoridades de salud de Coahuila de monitorear la situación y actuar para prevenir posibles emergencias sanitarias.

Cabe señalar que además del caso positivo del citado virus a la guardería, la Secretaría de Salud de Coahuila también confirmó el caso de contagios en un salón del colegio Nicolás Bravo en Saltillo.