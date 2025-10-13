Presunto responsable detenido por atropellamiento de menor

SABINAS COAH.- Un incidente de atropellamiento involucró a un menor de edad, y según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, se están llevando a cabo los primeros actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos.

Se destaca que, al tratarse de un menor de edad, existen personas que ejercen la guardia y custodia, como padres o tutores, lo cual es relevante en el proceso de determinar responsabilidades. El incidente ha generado interés en conocer las acciones del presunto responsable, quien según se tiene conocimiento, tomó medidas para socorrer y ayudar a la víctima.

La colaboración del presunto responsable en brindar ayuda inmediata es considerada relevante, ya que el derecho penal contempla aspectos específicos sobre el interés de socorrer en estos casos. "Las acciones que se cometan posterior a estos hechos lamentables son muy importantes también para delimitar si la persona tiene o no tiene interés de socorrer o ayudar" reiteraron las autoridades.

Respecto a las lesiones del menor, se informó que actualmente se encuentra internado, y se están realizando valoraciones para conocer su estado de salud y evolución.

El caso cuenta con la participación de PRONNIF (Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia), dado que involucra a un menor de edad, organismo que tutela los derechos de los menores y se hace cargo de parte de la investigación, por qué siempre que va involucrado un menor, la PRONNIF tutela los derechos de los menores y se hace cargo de cierta parte de la investigación.

En cuanto a la situación del presunto responsable, se indicó que se encuentra detenido mientras se realizan los actos de investigación para deslindar responsabilidades.