Diego Garduño Guzmán subraya compromiso de atención ciudadana en Sabinas

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado de la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, subrayó que la delegación local se posiciona como la segunda con mayor atención ciudadana a nivel estatal, destacando el compromiso de atender personalmente, junto con coordinadores y elementos de la Agencia de Investigación, a cada persona que se acerca con o sin cita. "A nivel estado, la segunda delegación con mayor atención ciudadana, eso significa que nosotros en específico, el delegado, las coordinadoras y obviamente elementos de la agencia de investigación, atienden de manera personal cada una de las personas", afirmó Garduño Guzmán.

Durante la entrevista, el delegado mencionó que la semana pasada hubo una afluencia de 27 personas, lo que refleja el nivel de atención brindada. "La semana pasada se tuvo una afluencia de veintisiete personas, lo cual nos posiciona como la segunda delegación con mayor atención ciudadana", indicó, agregando que se da seguimiento a cada caso presentado para atenderlos de manera diligente y puntual.

Garduño Guzmán destacó que algunos casos requieren atención particular, generando reuniones posteriores para verificar actos de investigación y proyecciones futuras. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para acercarse a las instituciones de seguridad, anunciando la realización próxima de mesas de atención ciudadana en dos municipios: Múzquiz y Sabinas. "Se estará próximamente realizando una mesa de atención ciudadana en el municipio de Múzquiz... habrá dos mesas de atención ciudadana en dos diferentes municipios", señaló, con el objetivo de fomentar la denuncia en ambos municipios y áreas aledañas.

Al ser consultado sobre la fecha de la mesa de atención en Múzquiz, el delegado informó que será el lunes próximo, con horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, extendiéndose según la participación ciudadana. "Igualmente sería el lunes el lunes de atención ciudadana... de nueve de la mañana a cuatro de la tarde", precisó, destacando la presencia de alrededor de 15 personas en cada evento, quienes requieren atención de autoridades como el Ministerio Público y agentes de investigación.