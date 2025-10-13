Inicia Campaña de Vacunación contra Influenza en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con el propósito de proteger a la población ante los riesgos de enfermedades respiratorias durante la temporada otoño-invierno, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 puso en marcha la campaña de vacunación contra la influenza. La meta inicial es aplicar 15,000 dosis en la región carbonífera.

La estrategia forma parte del programa nacional de prevención y busca reducir complicaciones médicas derivadas de esta enfermedad, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, menores de edad, embarazadas y personas con padecimientos crónicos. La vacuna es gratuita y segura.

Para facilitar el acceso, brigadas de salud estarán desplegadas en hospitales, centros de salud, plazas públicas y supermercados, donde se instalarán módulos de vacunación. El personal médico brindará orientación y aplicará la dosis de manera rápida y eficiente.

Autoridades sanitarias exhortan a la ciudadanía a participar de forma responsable, acudiendo al punto de vacunación más cercano. También se recomienda llevar la cartilla nacional de salud para registrar la aplicación.

Con estas acciones, se busca fortalecer el cuidado colectivo y prevenir brotes que puedan afectar la dinámica familiar, escolar y laboral. La campaña estará activa durante las próximas semanas, por lo que se invita a mantenerse informado a través de los canales oficiales.