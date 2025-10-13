Investigación en curso por volcadura en carretera de Sabinas

SABINAS COAH.- Eduardo N. permanece detenido y bajo investigación como presunto responsable de las lesiones gravísimas que sufrió su hijo de 13 años de edad, después de volcar la unidad que tripulaban la noche del pasado domingo 12 de octubre en la carretera San José de Aura a Minas la Florida.

El incidente ha generado preocupación, especialmente considerando que el estado de salud del menor es delicado, lo que requirió su traslado al estado vecino de Nuevo León para recibir tratamiento médico especializado.

Según información preliminar, el padre, Eduardo N., se encuentra detenido debido a su probable responsabilidad en los hechos. Las autoridades están llevando a cabo los primeros actos de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, incluyendo la posibilidad de que el conductor estuviera bajo la influencia del alcohol, hipótesis que se está verificando como parte del proceso indagatorio.

El incidente involucró una volcadura del vehículo que Eduardo N. manejaba, perdiendo el control de la unidad y sufriendo un aparatoso vuelco que derivó en las lamentables lesiones del menor. La gravedad del estado del hijo ha puesto en relieve la necesidad de tutelar sus derechos, considerando que tanto el padre como la madre tienen responsabilidades legales respecto a la protección del menor.

Las lesiones que sufre el menor y su estado de salud conforme vaya evolucionando podrían agravar o atenuar las conductas imputadas, dado que el responsable es el propio padre del lesionado. Es crucial determinar las circunstancias exactas para establecer la responsabilidad correspondiente, proceso que está en curso.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes, considerando la vulnerabilidad del menor afectado y la gravedad de sus lesiones, que ameritaron atención médica fuera del estado de Coahuila.