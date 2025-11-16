Guillermo Lazarín lamenta cierre de Río Cinemas en Sabinas y su impacto

SABINAS, COAH.- El cierre de Río Cinemas en esta ciudad ha generado preocupación entre los comerciantes y la comunidad en general. Guillermo Lazarín Soto, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, lamentó el hecho y confió en que en el mediano plazo la economía regional pueda recuperarse.

"Para nosotros como Cámara de Comercio, siempre es lamentable que un negocio del tipo que sea tenga que cerrar sus puertas", dijo Lazarín Soto. "Esperamos que puedan hacer algo más adelante, volver a renovar o de alguna forma contrarrestar este cierre".

La competencia y la situación económica actual fueron factores que contribuyeron al cierre del cine. La pandemia también afectó significativamente al negocio, ya que la gente no podía ir a lugares cerrados y concurridos. "Sabemos que la pandemia nos afectó a muchos negocios, y ahora la falta de trabajo en la región carbonífera ha empeorado la situación", agregó Lazarín Soto.

"Lo que más afectó fue la instalación de otro cine, es una competencia directa para ellos", dijo Lazarín Soto. A pesar de esto, la Cámara de Comercio invita a los empresarios a prepararse y aprovechar las oportunidades que se vienen con la reactivación económica de la región.

La comunidad de Sabinas se une a la Cámara de Comercio en su llamado a apoyar a los empresarios locales y a encontrar soluciones para evitar más cierres de negocios. "Esperemos que con esto del carbón se empiece a ver más movimiento para que no tengamos que ver este tipo de situaciones", concluyó Lazarín Soto.