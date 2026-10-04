Justifica CIESA su rechazo a Nature´s

Tras un análisis de riesgos e integridad corporativa, la empresa CIESA determinó no concretar un convenio financiero con la firma estadounidense Nature's Agrimate LLC, previo al acuerdo por el que se pretendía obtener un crédito de 6 mil millones de dólares destinados a la compra y reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA).

La decisión de CIESA se contrapone a las versiones difundidas por la compañía financiera norteamericana, la cual acusó a la firma mexicana de no aportar el 10 % inicial solicitado para la firma del contrato —equivalente a 600 millones de dólares—.

Sin embargo, de acuerdo con un informe privado de antecedentes con fecha del 3 de octubre de 2026, la negativa de CIESA para entregar dicho capital obedeció a la localización de condenas penales y procesos de bancarrota en Estados Unidos contra el directivo de Nature's Agrimate, Sergio Rentería, así como a la falta de garantías en el esquema de financiamiento propuesto.

El documento revela que Rentería —registrado como CEO de Nature's Agrimate LLC en Phoenix, Arizona— cuenta con antecedentes por delitos federales. En diciembre de 2008, el Arizona Daily Star reportó que el empresario y su cónyuge, Sandra Rentería, fueron sentenciados por fraude en quiebra y ocultamiento de bienes dados en garantía, tras defraudar a la Farm Service Agency (FSA) por créditos superiores a 800 mil dólares. Rentería cumplió una condena de un año en prisión federal, seis años de libertad supervisada y el pago de más de 200 mil dólares en restitución.

A la par de estos registros en el tribunal federal de Arizona (expediente 02-01943-EWH), la evaluación técnica de CIESA concluyó que exigir la entrega anticipada de 600 millones de dólares representaba un riesgo crítico de pérdida de capital, al no contar con estados financieros auditados, pruebas de fondos ni certezas contractuales para la devolución o custodia del dinero en caso de incumplimiento.

Adicionalmente, el reporte señala que la representación de Nature's Agrimate en México se ostentaba a través de Juan Quintanilla sin contar con poderes legales ni registros de sociedades filiales formalizados en el país, razones por las cuales CIESA decidió interrumpir las negociaciones y frenar la aportación solicitada.