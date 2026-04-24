Cruz Roja Sabinas organiza marcha por la salud mental

SABINAS, COAH.- La Cruz Roja de Sabinas agradeció a instituciones educativas y a la ciudadanía en general por su participación en la marcha por la salud mental realizada la mañana de este viernes sobre la avenida Cuauhtémoc. Así lo dio a conocer Claudia Andrade Bernal, dama voluntaria de la institución, quien destacó la respuesta de la comunidad a esta convocatoria estatal.

Andrade Bernal explicó que la Cruz Roja está retomando el tema de la salud mental junto con todas las delegaciones a nivel estatal, por considerarlo fundamental para la población. "La salud mental es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como personas. Que estén ustedes aquí representa que estamos preocupados por algo que está pasando en nuestra ciudad", expresó durante el evento.

En la caminata participaron alumnos de la Escuela de Licenciatura en Enfermería, del CBTIS 20 y del TecNM Región Carbonífera, además de ciudadanos y voluntarios. La dama voluntaria reconoció que, aunque "quizás es un cartelón, quizás es una poquita marcha que hicimos", el objetivo es alzar la voz ante un problema real y recordar que existen soluciones. "Hay que tomar esas armas que nos pueden ayudar para poder ayudar a quien más necesita", agregó.

Claudia Andrade subrayó que muchas veces la población se preocupa por la salud física pero deja de lado la salud mental, "que de repente nos traiciona y no le ponemos atención". Por ello, dijo, la Cruz Roja busca auxiliar no solo el cuerpo sino también la mente. A la causa se sumó además la Fundación Bravitos de Corazón, reiterando su compromiso con la comunidad.

La Cruz Roja de Sabinas agradeció a todos los participantes, damas voluntarias y medios de comunicación por difundir el mensaje. Andrade Bernal concluyó que este tipo de actividades ayudan a la institución a seguir apoyando a la población y a visibilizar que hay quienes pueden brindar ayuda ante una crisis emocional o psicológica.