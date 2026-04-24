Saltillo: Apoyos de Corazón entregados por Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, encabezaron la entrega de Apoyos de Corazón a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad para mejorar con ello su calidad de vida.

"Estos apoyos económicos son muy importantes para que cada uno estado ustedes pueda cubrir alguna de las necesidades de su familia o de sus seres queridos", dijo el Presidente Municipal.

Javier Díaz mencionó que en este evento se hizo entrega de mil Apoyos de Corazón correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Esta entrega se realiza 3 veces durante el año a las y los beneficiarios.

"Sepan que todo lo que hacemos es de la mano con nuestro amigo gobernador Manolo Jiménez, con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses", refirió el Alcalde.

Informó que el padrón del programa de Apoyos de Corazón está integrado por adultos mayores, personas con discapacidad y del área de fortalecimiento social con ciudadanos en situación vulnerable.

Javier Díaz reconoció el trabajo de su esposa Luly López Naranjo y de todo el equipo DIF para llevar a cabo acciones como ésta, además de grandes programas como Amor en Movimiento, Espacios DIF, el nuevo Centro Municipal de Autismo, las Farmacias y atención médica a bajo costo, atención psicológica y entrega de aparatos ortopédicos, entre muchos otros más.

De manera simbólica se entregaron los Apoyos de Corazón a Felicitas Segovia, Eraclio Ramírez y Nayeli Ortiz, para posteriormente hacer la entrega a las y los demás beneficiarios.

Durante la entrega de los Apoyos de Corazón estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; y Karla Daniela Ramos Macías, regidora presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad.