Kikin Fonseca será invitado especial en relanzamiento de Amor en Movimiento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El exfutbolista y comentarista mexicano Francisco "Kikin" Fonseca recordó que este lunes 24 de abril estará como invitado especial en el relanzamiento oficial del programa "Amor en Movimiento", que es impulsado por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo.

"Kikin" Fonseca formó parte de la Selección Mexicana de Fútbol en la Copa del Mundo del 2006 en Alemania; también jugó en diversos clubes de México, así como Portugal y Costa Rica.

Detalles del relanzamiento de Amor en Movimiento

El relanzamiento de "Amor en Movimiento" será el lunes a las 4:30 de la tarde en las instalaciones del Biblioparque Norte, por lo que la invitación es abierta al público en general para que conozca y aproveche los servicios que se brindan en la unidad móvil de este programa.

"Quiero felicitar por esta gran iniciativa a mis amigos el alcalde Javier Díaz y a Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF, por llevar estos servicios a las colonias y a los ejidos ayudando a la gente que más lo necesita", comentó Francisco "Kikin" Fonseca.

Servicios médicos ofrecidos en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González comentó que para este año "Amor en Movimiento", ofrece baumanómetros, para medir la presión arterial, así como escáner mamario; beneficios que se suman a las consultas médicas, revisiones y procedimientos odontológicos; pruebas de audiometría y aparatos auditivos, así como exámenes de la vista con entrega de lentes.

El DIF Saltillo informó que durante el año anterior "Amor en Movimiento" benefició a poco más de 9 mil 500 personas, en las 126 jornadas de trabajo que se realizaron, de las cuales 103 fueron en el área urbana y el resto en comunidades rurales.

Impacto en la comunidad

Para este año, la unidad móvil de "Amor en Movimiento" seguirá recorriendo las colonias, barrios y escuelas de Saltillo con el fin de brindar estos servicios médicos y elevar la calidad de vida de la población.