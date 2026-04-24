Claudia Garza inicia su campaña como diputada en Sabinas

SABINAS, COAH.- Este sábado 25 de abril, la alianza "Ciudadana por la Seguridad", integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), llevará a cabo la toma de protesta de Claudia Garza Iribarren como candidata a diputada local por el Distrito 03, en un acto político que marcará el inicio formal de su campaña rumbo al Congreso del Estado.

La ceremonia está programada para las 10:30 de la mañana en el Antiguo Cine Flora, ubicado en la zona centro de Sabinas, donde se espera la presencia de militantes, simpatizantes y liderazgos de ambas fuerzas políticas que respaldan la candidatura. El evento se perfila como un punto de encuentro clave para consolidar la estructura partidista en la región.

Posteriormente, los asistentes participarán en una caminata hacia las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), ubicadas sobre la avenida Morelos, en un recorrido que busca proyectar un mensaje de respeto a las instituciones y compromiso con los principios democráticos que rigen el proceso electoral.

El acto representa un momento estratégico para la alianza PRI–UDC, que busca fortalecer su presencia en el Distrito 03 mediante una candidatura que pretende aglutinar respaldo ciudadano y estructura política en la región.

Con esta toma de protesta, Claudia Garza Iribarren se posiciona oficialmente en la contienda electoral del Distrito 03, respaldada por una coalición que impulsa una agenda centrada en la seguridad y la participación ciudadana, en el marco de un proceso que definirá la próxima representación legislativa en Coahuila.