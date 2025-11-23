Fundación Bravitos de Corazón organiza partido inclusivo en Sabinas

SABINAS, COAH. - La presidenta de la Fundación Bravitos de Corazón, Claudia Andrade Bernal, se sintió emocionada al ver el partido de béisbol inclusivo entre los equipos de Gigantes de la ciudad de Piedras Negras y los Bravitos de Sabinas. "Fue un gran día, un día que nos llena de orgullo y alegría", dijo.

En la inauguración se contó con la presencia de la coordinadora del Sistema DIF Estatal Zaide Habib Castillo, quien fue la encargada de lanzar la primera bola. Así también de padres de los integrantes de los equipos participantes.

El partido fue el resultado de un esfuerzo conjunto para promover la inclusión y la participación de personas con discapacidad en el deporte. "Esto es de ellos, de los niños y jóvenes que han trabajado duro para estar aquí", enfatizó Claudia Andrade Bernal. "Queremos que se sientan importantes y valorados".

La idea de realizar un partido de béisbol inclusivo nació hace seis años, cuando Claudia Andrade Bernal visitó una academia de béisbol en Jalisco y se inspiró en la inclusión que vio allí. "Dije que tenía que traer esto a Sabinas", recordó. Aunque la pandemia retrasó los planes, finalmente se logró hacer realidad.

El equipo Bravitos se unió con el equipo de Gigantes de Piedras Negras para hacer posible este evento. "Agradecemos a Martín, el coach de Piedras Negras, por abrirnos las puertas y compartir su experiencia con nosotros", dijo Claudia Andrade Bernal.

El partido fue un éxito, con una gran participación de los jugadores y un ambiente de alegría y emoción en el estadio. "Esto es solo el comienzo", dijo Claudia Andrade Bernal. "Queremos seguir promoviendo la inclusión y la participación de personas con discapacidad en el deporte y en la sociedad en general".