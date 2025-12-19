Claudia Andrade Bernal resalta éxito de lotería en Sabinas

SABINAS, COAH.- El patronato de la Cruz Roja en esta ciudad expresó su más sincero agradecimiento a la comunidad por el respaldo brindado durante la lotería organizada en la sección 38, evento que logró reunir a decenas de familias en un ambiente de convivencia y solidaridad.

La jornada se distinguió por la entrega de atractivos premios, entre los que destacaron electrodomésticos como televisores Smart TV y equipos minisplit, además de hieleras, tiendas de campaña y otros artículos que generaron gran entusiasmo entre los asistentes. La dinámica permitió que los participantes disfrutaran de una tarde amena, al tiempo que colaboraban con una causa noble.

A nombre de la Benemérita Institución, Claudia Andrade Bernal, integrante del comité de damas voluntarias, dirigió un mensaje de gratitud a los ciudadanos que abarrotaron el lugar. Subrayó que el apoyo recibido será destinado a proyectos de mejoramiento y remodelación en la delegación local, lo que permitirá ofrecer un servicio más digno y eficiente a quienes requieren atención en situaciones de emergencia.

El evento reflejó el compromiso de la sociedad sabinense con la Cruz Roja, institución que históricamente ha sido pilar en la atención de urgencias médicas y apoyo humanitario. La respuesta masiva de la población reafirma la confianza en la labor de la delegación y motiva a sus integrantes a seguir trabajando con entrega.

Con este tipo de actividades, la Cruz Roja fortalece sus vínculos con la comunidad y garantiza la continuidad de sus programas de asistencia. El patronato reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener viva la misión de la institución, que día a día se traduce en salvar vidas y brindar esperanza a quienes más lo necesitan.