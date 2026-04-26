Claudia Garza toma protesta como candidata a diputada local en Sabinas

SABINAS, COAH.- El consejero estatal Diego Rodríguez Canales, en representación de Carlos Robles Loustaunau, titular del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Coahuila, tomó protesta a Claudia Garza Iribarren como candidata a diputada local por el tercer distrito, así como a su suplente, Maricarmen de León. El evento reunió a militantes y simpatizantes priistas de la región carbonífera y norte del estado.

Durante su mensaje a militantes y simpatizantes, Rodríguez Canales afirmó que la prioridad es defender a Coahuila de quienes buscan dañar al estado. "Hoy Coahuila es un ejemplo nacional, es un referente en calidad de vida y eso no es obra de la casualidad, es el resultado del trabajo en equipo entre la ciudadanía y el gobierno que encabeza nuestro mayor orgullo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas", expresó. Subrayó que la calidad de vida de las familias coahuilenses "se construyó con esfuerzo, no con ocurrencias ni con improvisaciones, porque Manolo Jiménez Salinas, nuestro gobernador, sí cumple".

El representante del PRI estatal llamó a la unidad en los municipios que integran el distrito: Escobedo, Sabinas, San Juan de Sabinas, Juárez, Progreso, Morelos, Allende, Nava, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo. "Este distrito tres es muy grande, pero es más grande el corazón de nuestra gente. Por eso lo vamos a sacar con fuerza y desde Sabinas decimos con claridad: vamos a ganar los dieciséis distritos de Coahuila", aseguró ante los asistentes.

Rodríguez Canales sostuvo que lo que está en juego es defender la estabilidad, la seguridad y el futuro del estado desde el Congreso. "Ahí se define el presupuesto, ahí se defiende que Coahuila siga siendo una tierra de paz y de oportunidades. Eso está en la Constitución y nadie nos lo puede quitar", señaló. Añadió que el PRI envía a sus mejores perfiles para apoyar el proyecto de Manolo Jiménez: "En este distrito ellas son las mejores, Claudia Garza y Maricarmen de León".

Al cerrar su intervención, enfatizó que en el PRI no se improvisa y que se trabaja con estrategia. "Nosotros somos resultados, creemos en otra forma de hacer política los 365 días del año. Somos un partido con desarrollo y con futuro", dijo.