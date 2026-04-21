Claudia Garza Iribarren se registra como precandidata a diputada local en Coahuila

SABINAS, COAH.- Claudia Garza Iribarren formalizó su registro como aspirante a precandidata a diputada local por el Distrito 3, ante la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un acto realizado en la capital del estado.

Durante su mensaje, Garza Iribarren expresó que este paso lo da 'con mucho orgullo y compromiso', destacando su intención de trabajar por el presente y el futuro de Coahuila desde el ámbito legislativo. La aspirante acudió acompañada de su familia, a quienes agradeció el respaldo brindado en este momento significativo de su trayectoria política.

En el evento, también se destacó la participación de diversos aspirantes del PRI que buscan contender por las diputaciones locales en los distintos distritos del estado, como parte del proceso interno del partido rumbo a las próximas elecciones.

Entre los registros se encuentran Javier Navarro por el Distrito 1; Guillermo Ruiz Guerra en el Distrito 2; Cristina Amezcua González en el Distrito 4; Esra Ibn Cavazos del Bosque en el Distrito 5; Héctor Miguel García Falcón en el Distrito 6; Sol María Luna Adame en el Distrito 7; Ximena Villarreal Blake en el Distrito 8; Verónica Martínez García en el Distrito 9; Felipe González Miranda en el Distrito 10; Héctor Hugo Dávila Prado en el Distrito 11; José María Morales Padilla en el Distrito 12; Luz Elena Morales Núñez en el Distrito 13; María del Mar Arroyo Peart en el Distrito 14; Julián Eduardo Medrano Aguirre en el Distrito 15, y Álvaro Moreira Valdés en el Distrito 16.

Finalmente, Claudia Garza Iribarren reiteró su llamado a la unidad y al trabajo conjunto, al expresar su mensaje de '¡Vamos juntos pa´ delante!', con el objetivo de fortalecer el proyecto del PRI en Coahuila y responder a las demandas de la ciudadanía.