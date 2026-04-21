Mantenimiento de rejillas pluviales en Saltillo para fortalecer seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura pluvial y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones, se llevaron a cabo trabajos de cambio, reparación y mantenimiento de las rejillas pluviales ubicadas en el paso deprimido de la Avenida Universidad.

En este punto ubicado en el paso deprimido de Avenida Universidad, bajo las vías de ferrocarril y la calle Francisco Sánchez Uresti, a la altura de la colonia Valle Universidad, cuadrillas de "Aquí Andamos" sustituyeron las rejillas dañadas, rehabilitaron estructuras metálicas y brindaron mantenimiento a fin de evitar afectaciones viales, reducir riesgos para la ciudadanía y asegurar que la infraestructura se encuentre en condiciones óptimas.

Acciones de la autoridad

El Gobierno de Saltillo informó que estas acciones se realizan en distintos sectores como parte del programa permanente de mantenimiento preventivo de la infraestructura urbana; además, recordó el Chat Bot "Saltillo Fácil" al 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio público municipal.

Sumado a estas acciones, brigadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendieron con limpieza profunda, retiro de basura y escombro, así como deshierbe de los márgenes del cauce natural de agua que atraviesa la calle Prolongación Emilio Carranza, a la altura de la colonia San Miguel, al surponiente de Saltillo.

Limpieza y rehabilitación en la ciudad

Además, para recuperar la imagen urbana e incrementar la seguridad y percepción de las y los saltillenses, personal de la Dirección de Servicios Públicos eliminaron pintas y grafiti no autorizado que deterioran la apariencia de calles, plazas y edificaciones en distintos puntos de la colonia Virreyes Obrera, al norte de la ciudad.