Saltillo estrena ruta RS-714 para mejorar la movilidad urbana

SALTILLO, COAHUILA.- Con la puesta en marcha de la ruta alimentadora RS-714, se fortalece la movilidad de cientos de personas que la usan a diario para trasladarse a su centro de trabajo o estudio, comentó el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa Molina.

El funcionario municipal comentó que el inicio de operaciones de esta primera ruta alimentadora, el pasado lunes, es un importante paso en el proceso de mejora del servicio de transporte público, el cual es impulsado por el alcalde Javier Díaz González.

"Esta ruta RS-714 permite conectar la colonia Mirasierra con la Saltillo 2000 y viceversa, además de circular por importantes vialidades que también son utilizadas diariamente por la población para llegar a su destino", comentó de la Rosa Molina.

Detalles confirmados

El director del IMMUS recordó que el recorrido inicia en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra hacia el norte, para seguir por Colosio; toma hacia el sur por Eulalio Gutiérrez y posteriormente por Moctezuma y Pedro Figueroa, para seguir sobre Jesús de Valle.

Continúa por José Sarmiento hasta Humberto Hinojosa; sigue al poniente para llegar a Isidro López hasta el Periférico Echeverría; y de ahí toma hacia poniente hasta llegar al bulevar Javier García Villarreal y finalizar en bulevar Museo del Desierto.

El retorno comienza en el bulevar Museo del Desierto, para tomar Javier García Villarreal hasta Periférico Echeverría; va hacia el oriente hasta Isidro López y da vuelta a la izquierda hasta llegar a Humberto Hinojosa.

Sigue por José Sarmiento hacia el norte para tomar Ignacio González hasta Román Cepeda y llegar a Pedro Figueroa; toma hasta Moctezuma y da vuelta al norte en Eulalio Gutiérrez.

Continúa hacia el oriente-sur por Colosio hasta el bulevar Mirasierra, para dar vuelta al poniente en calle 10 y tomar al sur por la calle 19, luego bulevar Revolución para retomar el bulevar Mirasierra y terminar nuevamente en Prolongación Otilio.

Tarifas y horarios

La ruta RS-714 mantiene la tarifa actual de 15 pesos general sin tarjeta; y con la tarjeta "Aquí Vamos", es de 13 pesos general, 8 pesos estudiantes, 6 pesos adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.

En tanto, el horario de operación es de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche de lunes a viernes; sábado de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingo y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.