Adriana Fraire confirma registro de candidaturas en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Comité Distrital Electoral 03 confirmó que del 25 al 29 de abril se llevará a cabo el periodo oficial de registro de candidaturas para la diputación local, etapa clave dentro del proceso electoral en la región.

De acuerdo con la presidenta del organismo, Adriana Lizeth Fraire Herrera, durante estos días los partidos políticos deberán presentar la documentación correspondiente para formalizar la participación de sus aspirantes ante la autoridad electoral.

En este contexto, se informó que el partido Nuevas Ideas tiene previsto realizar su registro el próximo miércoles 29 de abril a las 18:00 horas, siendo uno de los institutos políticos que participarán en este proceso en el distrito.

Asimismo, la alianza conformada por el PRI y la UDC programó su registro para el domingo 26 de abril a las 10:00 de la mañana, marcando así el inicio de las actividades formales rumbo a la contienda electoral.

Fraire Herrera reiteró que el comité distrital se encuentra preparado para recibir las solicitudes en las fechas establecidas, garantizando que el proceso se lleve a cabo con apego a la legalidad y en condiciones de transparencia para todos los participantes.