Javier Díaz González impulsa rehabilitación de pavimento asfáltico en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó la rehabilitación de diversos tramos del pavimento asfáltico en la colonia Virreyes Obrera.

En respuesta a peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil" al 844-160-08-08, brigadas municipales intervinieron diversos puntos de las calles Alfonso Núñez, Nueva y Bernardo Gálvez, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras, funcionales y duraderas para automovilistas, transporte público y peatones.

El alcalde Javier Díaz informó que estos trabajos atienden el deterioro registrado en la carpeta asfáltica derivado del uso constante y las condiciones climáticas en la región.

"Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo realizamos estas acciones de manera permanente para atender las necesidades prioritarias de las colonias y vialidades principales, a fin de mejorar la movilidad y reducir riesgos para la población", expuso Díaz González.

Acciones de la autoridad

De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo reportó trabajos de rehabilitación de diversos tramos de pavimento dañado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.

En este sector y a través de maquinaria especializada a base de calor, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública eliminaron el pavimento dañado, aplicaron asfalto caliente y nivelaron las superficies en el tramo que comprende entre los bulevares Venustiano Carranza y José Musa de León.

Javier Díaz González informó que estas acciones se realizan en distintos puntos de la ciudad como en las colonias Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Nuevo Mirasierra, San Isidro, Lucio Blanco, entre muchas más, como parte del programa integral de mantenimiento y rehabilitación urbana en favor de las y los saltillenses, así como de quienes visitan a la capital de Coahuila.