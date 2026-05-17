Claudia Garza avanza en su campaña en San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas, Coah. - La candidata Claudia Garza continúa consolidando su avance en el tercer distrito electoral, integrado por 11 municipios, donde cada día suma más respaldo ciudadano gracias a una campaña cercana, propositiva y enfocada en las verdaderas necesidades de las familias.

Durante sus recientes recorridos y reuniones, la respuesta de la población ha sido contundente y favorable.

Claudia Garza ha reiterado que sus principales compromisos de campaña están centrados en la seguridad, fortalecer los apoyos a mujeres y jóvenes, impulsar mejores oportunidades laborales, apoyo al deporte y gestionar servicios públicos dignos para todos los habitantes del distrito. La candidata destacó que su proyecto se fortalece con la propuesta ciudadana para resultados reales.

A lo largo de estos doce días, cientos de ciudadanos se han sumado de manera voluntaria a las actividades de campaña, reflejando la confianza que existe en el proyecto que encabeza Claudia Garza. Líderes sociales, comerciantes, madres de familia, ejidatarios, deportistas y jóvenes han expresado su respaldo, reconociendo la experiencia y capacidad de la candidata para representar las causas de la gente.

Durante sus mensajes, Claudia Garza ha señalado que continuará recorriendo cada sector del distrito para escuchar de primera mano las inquietudes de la ciudadanía y convertirlas en propuestas concretas. "La gente quiere soluciones, cercanía y resultados, y eso es lo que estamos construyendo juntos".

Con un crecimiento constante en el ánimo ciudadano y una campaña que sigue fortaleciéndose día con día, Claudia Garza se perfila como la opción con mayor respaldo en el tercer distrito electoral, consolidando un movimiento que apuesta por la participación ciudadana, el trabajo en equipo y el compromiso con el bienestar de las familias.