Antonio Flores Guerra y alcalde de Sabinas en conflicto por clausura de obra

SABINAS, COAH.- La administración municipal ordenó la clausura de los trabajos de construcción de una plaza comercial ubicada en la esquina de bulevar Paseo de los Leones y Manuel Rodríguez, medida que dejó sin empleo a 60 trabajadores. Los sellos de clausura fueron colocados por la coordinación de Protección Civil durante la madrugada del jueves 25 de diciembre, situación que fue notificada al empresario responsable de la obra, Antonio Flores Guerra.

La suspensión de la construcción de una plaza comercial escaló de un trámite administrativo a un enfrentamiento público en redes sociales entre el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren y el diputado local Antonio Flores Guerra, propietario del proyecto.

El ayuntamiento detuvo la obra al argumentar falta de documentación, misma que —según la autoridad municipal— fue solicitada con anticipación y nunca se presentó. En respuesta a los señalamientos del legislador, quien acusó al gobierno municipal de negarle permisos y ser víctima de una persecución política, el alcalde rechazó la versión y afirmó que no existen planos ni permisos ingresados.

A través de mensajes difundidos en redes, Díaz Iribarren respondió con dureza: "Trabajo, compadre, yo no se los quité, se los quitaste tú. No has presentado ni planos, no has presentado nada", lanzó.

El edil aseguró que se enviaron oficios para requerir la documentación sin obtener respuesta y elevó el tono al acusar al diputado de explotar a sus trabajadores y evadir obligaciones legales. "Aquí sí les damos vacaciones por ley a todos los trabajadores", afirmó.

La confrontación se intensificó cuando el alcalde sostuvo que el conflicto no es político, sino personal, y recordó que ya había recibido en su oficina al hijo y a los abogados del diputado para tratar el tema. En medio del cruce, Díaz Iribarren también responsabilizó a administraciones pasadas por el estado del municipio.

Finalmente, el presidente municipal pidió al legislador dejar el intercambio mediático y presentar la papelería requerida para que el proyecto avance. "Si usted tiene los papeles, mándelos. No haga tanto show", concluyó.