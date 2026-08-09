Clausuran parcialmente ECCSA en Sabinas por quejas de vecinos

SABINAS, COAH.- Autoridades locales ordenaron la clausura parcial del edificio de ECCSA, donde actualmente se encuentra instalada la extensión de Avomex, hasta que la empresa atienda las recomendaciones realizadas durante las inspecciones correspondientes.

Esta determinación es el resultado de las constantes quejas de los vecinos de las colonias Atenas 1 y 2, San Antonio y otras más, ante los olores persistentes que emanan constantemente del lugar, siendo insoportables e insalubres, donde se dedican a extraer el aceite del hueso de aguacate.

La medida busca garantizar que el inmueble cumpla con las condiciones y disposiciones señaladas por las autoridades, por lo que permanecerá vigente mientras no sean solventadas las observaciones.

Representantes de la maquiladora fueron notificados el pasado viernes sobre las disposiciones emitidas respecto al inmueble y deberán atender las recomendaciones establecidas para poder continuar con sus actividades en el sitio.

En tanto, por parte de la empresa aseguraron que desalojarán próximamente el edificio de ECCSA, por lo que dejarán las actuales instalaciones.

Una vez concretada la salida, se instalarán en un nuevo inmueble ubicado a las afueras del municipio de Sabinas, evitando así más afectaciones a los colonos.

Por lo pronto, la clausura parcial permanecerá mientras se da cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades locales, en tanto se concreta la reubicación anunciada por la empresa.