Seguridad Pública realiza decomiso de pirotecnia en Chapultepec, Sabinas

SABINAS, COAH.- Elementos de Seguridad Pública realizaron el decomiso de pirotecnia en un depósito ubicado en la colonia Chapultepec, tras recibir una denuncia anónima sobre la venta ilegal de estos productos. La venta de pirotecnia está prohibida en todo el estado de Coahuila, y su comercialización debe estar respaldada con un permiso otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante el operativo, los elementos del departamento de Seguridad localizaron palomas, chifladores, cañones y otros artefactos de pólvora, cuya venta no está permitida. El decomiso se llevó a cabo en el negocio denominado "Chapultepec", después de que una persona realizara el reporte a las autoridades, quienes acudieron de inmediato a verificar la situación.

No se dio a conocer si hubo alguna persona detenida por esta situación, ni cómo el propietario del negocio logró adquirir la pirotecnia. Sin embargo, los responsables podrían enfrentar fuertes sanciones por la venta ilegal de estos productos.

Este es el segundo decomiso de pirotecnia que se realiza en el municipio de Sabinas, lo que refleja el compromiso de las autoridades por hacer cumplir la ley y proteger a la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sabinas reiteró su llamado a la población para que no compre ni venda pirotecnia, ya que su uso puede ser peligroso y está prohibido en el estado de Coahuila.