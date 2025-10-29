Alianza educativa en Coahuila para erradicar el rezago educativo

NUEVA ROSITA, COAH.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la educación básica entre adultos, este miércoles se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) y la administración municipal 2025–2027, encabezada por el alcalde Oscar Ríos Ramírez.

El acto protocolario fue dirigido por el secretario del ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, quien destacó la trayectoria del ingeniero Jaime Bueno Zertuche, titular del IEEA, como pieza clave en el desarrollo educativo de la Región Carbonífera.

Durante el evento, Mondragón Aguilar subrayó los lazos de amistad y cooperación que unen a la administración municipal con el ingeniero Bueno Zertuche, reconociendo su experiencia y compromiso con la educación de adultos.

Por su parte, el funcionario estatal elogió el trabajo del alcalde Ríos y su Cabildo, en el marco del 44 aniversario del IEEA, institución que nació con el firme propósito de erradicar el rezago educativo en México.

El titular del instituto resaltó que Coahuila ocupa el tercer lugar a nivel nacional en combate al rezago educativo, solo por debajo de la Ciudad de México y Nuevo León.

En cuanto a educación primaria, la entidad lidera los esfuerzos entre los estados, y se encuentra dentro de los primeros diez lugares en cobertura de secundaria, lo que refleja el impacto positivo de las políticas implementadas.

Con la firma de este convenio, ambas instituciones se comprometen a recorrer comunidades y colonias del municipio, acercando asesoría y orientación educativa a quienes aún no han concluido su educación básica.

El objetivo es claro: no dejar atrás a ningún coahuilense que desee superarse académicamente.

Finalmente, el alcalde Oscar Ríos Ramírez reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y del IEEA, destacando que este tipo de alianzas permiten ofrecer a los ciudadanos las herramientas necesarias para concluir sus estudios.

Además, celebró el posicionamiento de Coahuila como referente nacional en la lucha contra el rezago educativo.