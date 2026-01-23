Accidente grave en Arteaga: tráiler se estrella en Los Chorros

ARTEAGA, COAH.- La tarde de este viernes se registró un aparatoso accidente en el tramo conocido como Los Chorros, en el municipio de Arteaga, luego de que el conductor de un tractocamión perdió el control de la unidad al salir de un túnel, se impactó contra el muro de contención de un puente y terminó volcado fuera de la cinta asfáltica.

El percance ocurrió sobre la carretera federal 57 y provocó el cierre total de la circulación con dirección a Monterrey, mientras se realizaban las labores de auxilio, retiro del vehículo y limpieza de la vía. Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de asegurar el área y coordinar el tráfico.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler, propiedad de la empresa DOSG Transportes y cargado con material plástico, circulaba a exceso de velocidad cuando al tomar una curva el operador perdió el control, impactándose contra las barreras de contención.

A consecuencia del choque, el contenedor se desprendió de la unidad y cayó a un arroyo junto con la carga, lo que complicó las maniobras de rescate.

Acciones de la autoridad

El conductor, identificado como Homero Guía, de 58 años de edad, resultó gravemente lesionado tras quedar atrapado en la cabina, la cual giró sobre su eje y quedó incrustada en la barrera metálica. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a una clínica del IMSS en Saltillo.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Municipal para resguardar la zona, mientras que la Guardia Nacional cerró la circulación desde el kilómetro 229 para permitir el arribo de grúas y realizar el retiro de la pesada unidad, así como las labores de limpieza correspondientes.