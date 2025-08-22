Comandante José Pichardo González agradece apoyo en día de celebración

Los bomberos de Sabinas celebraron su día con gran alegría y agradecimiento, aseguró su comandante José Pichardo González. La fecha es significativa a nivel nacional e internacional, y los bomberos de la ciudad se sienten orgullosos de poder servir a la comunidad y ayudar a las personas en momentos críticos.

Pichardo González destacó la importancia de su trabajo y la responsabilidad que conlleva ser bombero. "Estamos muy agradecidos con Dios por darnos la sabiduría y la fuerza para seguir adelante en nuestro trabajo", afirmó.

La celebración del día del bombero en Sabinas fue muy emotiva, con saludos y felicitaciones de muchas personas y empresas de la localidad. La familia Andrade Gutiérrez, propietaria de una empresa de grúas, fue una de las que se unió a la celebración, llevando un pastel y sodas para los bomberos. Además, los dueños de una taquería ofrecieron un almuerzo para todos los bomberos que estaban en turno.

Pichardo González destacó la solidaridad y el apoyo que reciben de la comunidad y de las empresas locales. "Es muy gratificante saber que la gente valora nuestro trabajo y nos apoya en nuestra labor", afirmó. Los bomberos de Sabinas están comprometidos con seguir sirviendo a la comunidad con dedicación y profesionalismo.

Los bomberos de Sabinas celebraron su día con alegría y agradecimiento, destacando la importancia de su trabajo y la solidaridad que reciben de la comunidad y de las empresas locales. La celebración fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la dedicación de los bomberos que trabajan incansablemente para proteger y servir a la comunidad.