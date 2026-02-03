Comerciantes de Sabinas se preparan para el Día de San Valentín

SABINAS, COAH.- La señora Angélica Campos Martínez, comerciante y propietaria de una tienda de modas en el primer cuadro de la ciudad, aseguró que los negocios locales ya se preparan para la venta del Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y la Amistad. Señaló que esta fecha representa una de las mejores oportunidades del año para incrementar las ventas.

La comerciante explicó que, a pesar de que la situación económica es cada vez más complicada, siempre existe la posibilidad de regalar un detalle. Por ello, los comerciantes realizan esfuerzos importantes para invertir en mercancía acorde a la ocasión, ofreciendo opciones que van desde lo más sencillo hasta artículos más elaborados.

Campos Martínez destacó que durante esta temporada las ventas pueden aumentar hasta en un 70 % en la mayoría de los casos, lo que convierte al 14 de febrero en una fecha clave para la economía local. "Es un día que nos ayuda a recuperarnos y a mantenernos activos en el mercado", expresó.

Asimismo, reconoció que los comerciantes del centro de Sabinas buscan adaptarse a las necesidades de los clientes, ofreciendo productos accesibles y atractivos que permitan a las personas celebrar esta tradición sin afectar de manera significativa su economía.

Finalmente, la comerciante hizo un llamado a la ciudadanía para consumir productos locales, con el objetivo de que el circulante se quede en la ciudad y se fortalezca la economía de Sabinas. "Al comprar aquí, apoyamos a nuestras familias y a nuestra comunidad", concluyó.