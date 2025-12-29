Comité Electoral 03 se instalará en Sabinas para elecciones 2026

SABINAS, COAH.- A partir del próximo 1 de enero, esta ciudad será sede del Comité Distrital Electoral 03, que albergará los procesos electorales de los municipios de San Juan de Sabinas, Juárez, Progreso, Sabinas y otros municipios aledaños. Este comité será fundamental en la renovación de las diputaciones locales del estado de Coahuila en 2026.

El comité electoral, que estará encabezado por la maestra Adriana Fraire como secretaria general, y la maestra Claudia Amalia Ramos Hernández, tendrá su primera sesión de apertura del 1 al 16 de enero de 2026. Este órgano estará integrado por consejeros electorales propietarios y suplentes, quienes serán los encargados de decidir el rumbo de la elección.

Entre los preparativos para las elecciones, se destaca el registro de nuevos partidos políticos en el estado de Coahuila, como México Avante y Partido Nuevas Ideas. Además, se llevará a cabo el sorteo para determinar el orden en que aparecerán los candidatos en las boletas electorales.

La contienda electoral de 2026 promete ser diferente, con un plazo ampliado para campañas y precampañas. Los ciudadanos de Sabinas y los municipios aledaños deberán estar atentos a los procesos y fechas importantes. El comité electoral estará ubicado en la avenida Morelos, entre Madero y Zaragoza en la zona centro de Sabinas.

En los próximos días, se dará a conocer la lista completa de los consejeros propietarios y suplentes del Distrito Electoral 03. La ciudadanía puede esperar una cobertura detallada de los procesos electorales y la información necesaria para ejercer su derecho al voto en 2026.