José Dávila Paulín destaca baja incidencia de incendios forestales

SABINAS, COAH.- El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), José Dávila Paulín, informó que la temporada de incendios forestales prácticamente ha concluido en la región carbonífera, gracias a las lluvias de septiembre. Según Dávila Paulín, fue un año con pocos incendios forestales, con alrededor de 8 a 9 incidentes atendidos por la brigada de CONANP, de los cuales solo 2 fueron de mayor importancia.

La mayoría de los incendios fueron conatos que fueron controlados rápidamente, y la superficie afectada fue de alrededor de 300 hectáreas. Dávila Paulín destacó que la coordinación con otras dependencias y brigadas fue fundamental para atender los incendios de manera efectiva y eficiente.

Sin embargo, el titular de la CONANP expresó su preocupación por la acumulación de combustible en los bosques debido a la baja actividad de incendios en la temporada actual, lo que podría generar incendios más intensos en el futuro.

Dávila Paulín también destacó la evidencia del cambio climático en la región, citando el aumento en la frecuencia de avistamientos de aves rapaces como el "cara a cara" en la región. "Esto es evidencia de que algo está cambiando, y muy seguramente no es solo por el microclima, sino por el cambio climático global", dijo.

En general, la temporada de incendios forestales en la región carbonífera fue relativamente tranquila, pero la CONANP sigue trabajando para prevenir y atender cualquier eventualidad que pueda surgir en el futuro.