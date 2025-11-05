El PRI Sabinas premia la creatividad con el concurso de Calaveritas Literarias

SABINAS, COAH.- En un ambiente lleno de tradición, memoria y creatividad, el Comité Municipal del PRI en Sabinas, encabezado por su presidente David Mussi Garza, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso de Calaveritas Literarias. El evento se realizó en las oficinas del partido, donde se reunieron militantes, simpatizantes y familiares para celebrar el talento local y rendir homenaje a quienes han dejado huella en la organización.

Como parte de la conmemoración del Día de Muertos, se instaló un altar en honor a líderes y lideresas de los seccionales del PRI que han partido a la vida eterna. El altar, decorado con flores de cempasúchil y veladoras y fotografías, fue el centro de un emotivo momento en el que se recordó con cariño a grandes compañeros que ya no se encuentran físicamente, pero cuya memoria sigue viva en el corazón del priismo sabinense.

El concurso de Calaveritas Literarias convocó a participantes de distintas edades, quienes plasmaron con ingenio y humor la esencia de esta tradición mexicana. Las obras ganadoras destacaron por su originalidad, crítica social y respeto por las figuras políticas locales, convirtiéndose en un reflejo del sentir popular y del compromiso con la cultura.

Durante la ceremonia, David Mussi Garza felicitó personalmente a los ganadores y reconoció la importancia de fomentar espacios de expresión artística dentro del partido. "Celebrar nuestras tradiciones y honrar a quienes nos antecedieron es parte de nuestra identidad como priistas", expresó el dirigente, quien también agradeció la participación entusiasta de la comunidad.

El evento concluyó con una convivencia entre los asistentes, quienes compartieron pan de muerto, café y anécdotas sobre los líderes homenajeados. La jornada dejó una profunda sensación de unidad, respeto por las tradiciones y orgullo por el talento local, reafirmando el compromiso del PRI Sabinas con la cultura y la memoria colectiva.