Éxito del Concurso Vive Sin Drogas en Coahuila

SABINAS, COAH.- El profesor Ramiro Flores Morales, Coordinador de Cultura en la Región Carbonífera, expresó su satisfacción por el éxito de la primera etapa del concurso de talento "Vive Sin Drogas", llevado a cabo en municipios como Sabinas y San Juan de Sabinas. Según Flores Morales, el evento busca promover un mensaje claro contra las adicciones, fomentando la creatividad y el talento local como herramientas para un estilo de vida saludable. El concurso es parte de una iniciativa más amplia impulsada por el DIF Estatal en coordinación con diversas entidades gubernamentales.

Flores Morales destacó la participación entusiasta de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en Sabinas y San Juan de Sabinas, donde se presentaron un total de 20 talentos artísticos (14 en Sabinas y 6 en San Juan de Sabinas). "Fue una agradable sorpresa comprobar que hay mucho talento en nuestra comarca, sobre todo en la juventud", comentó el coordinador, subrayando el potencial creativo de la región. Cada presentación fue evaluada por un jurado especializado bajo criterios de calidad, originalidad y ejecución.

El Coordinador de Cultura resaltó que el propósito del concurso va más allá de la competencia, enfocándose en distraer a los coahuilenses de conductas de riesgo como la drogadicción. "El objetivo es evitar que los coahuilenses caigan en las garras de la drogadicción", afirmó Flores Morales, destacando la importancia de ofrecer alternativas sanas a través del arte y la cultura.

La siguiente fase del concurso será la etapa regional, programada para el 22 de este mes en Nueva Rosita, Coahuila, donde los mejores talentos seleccionados avanzarán al concurso estatal en Saltillo el 12 de noviembre en el Parque Maravillas. Los premios para los tres primeros lugares son de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente. Flores Morales expresó su confianza en que los participantes darán lo mejor de sí para representar dignamente a la Región Carbonífera.